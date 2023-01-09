اليوم السابع
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الإثنين، 09 يناير 2023 03:29 م
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مدير إدارة قنا التعليمية يتفقد امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية

الإثنين، 09 يناير 2023 03:23 م
مدير إدارة قنا التعليمية يتفقد امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية جانب من الجولة
قنا صابر سعيد

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تفقد عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قنا التعليمية، اليوم الإثنين، امتحانات النقل للصفوف السادس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى.

وأوضحت إدارة قنا التعليمية، أن الجولة بدأت بزيارة مدرسة الشهيد أبو الفضل الابتدائية بالجبلاو، ومدرسة كامل مشابط الابتدائية، ثم زيارة مدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية بالجبلاو، حيث يؤدى طلاب الصف السادس امتحان اللغة العربية والخط ويؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى امتحان مادتى اللغة العربية والخط والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

واطمئن القبانى من الطلاب على وضوح ورقة الامتحان ومطابقتها للمواصفات واطمئن على حسن سير الامتحانات، كما شدد خلال متابعته على تطبيق الإجراءات الوقائية بين الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وأكد مدير إدارة قنا التعليمية، أن المتابعات الميدانية هدفها متابعة العملية التعليمية والامتحانات بشتى جوانبها للتأكد من كافة القرارات الوزارية المنظمة للعمل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات بصورة طيبة دون أى شكاوى أو صعوبات.

 

 


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