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مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: مصر مهد الحضارات

الإثنين، 09 يناير 2023 01:26 م
مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: مصر مهد الحضارات ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر
كتب سمير حسنى

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أشادت ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بدور السياحة في مصر، قائلة: "مصر مهد الحضارات، والبلد الشابة عالميا ونسبة 40% أى 50 مليون من فئات الشباب.. مصر تستقطب سياح من كافة أنحاء العالم ونعمل عن كثب للارتقاء بهذا القطاع، كما نهدف إلى زيادة النمو الاقتصادى.

أضافت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلي بحضور الرئيس السيسي: مصر بلد طيب وشعبه طيب.. استمعت إلى قصص كثيرة ومقنعة تدل على روح التعاون والإنجازات التى فعلها الشعب المصرى.

 


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