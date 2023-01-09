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محطات الخط الثالث للمترو المقرر افتتاحها بالمرحلة الثالثة.. إنفوجراف

الإثنين، 09 يناير 2023 03:00 ص
محطات الخط الثالث للمترو المقرر افتتاحها بالمرحلة الثالثة.. إنفوجراف المترو
كتب ــ سيد الخلفاوى

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تواصل وزارة النقل تنفيذا أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة الكيت كات حتى محطة روض الفرج بالقرب من محور روض الفرج، حيث يتم تنفيذ محطات السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية والدائرى وروض الفرج.
 
ويبلغ طول هذه المرحلة 13.7 كم، وفى النقاط التالية نوضح عدد وأسماء المحطات الجارى تنفيذها وموعد تشغيلها.
 
محطات الجزء 3B بالمرحلة الثالثة:
الجزء الثاني 3B، تنفذ بطول 6.6 كم وتشتمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج" مخطط التشغيل التجريبي في يوليو 2023 .
 
محطات الجز 3C بالمرحلة الثالثة:
الجزء الثالث 3C، ينفذ بطول 7.1 كم وتشتمل علي 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023.
 
وبحلول عام 2024، سيتم تشغيل المونوريل بالكامل والقطار الكهربائى الخفيف بالكامل واستكمال محطات الخط الثالث للمترو وتشغيله بالكامل، والبدء فى تشغيل الخط الرابع لمترو الأنفاق، والبدء فى تشغيل القطار الكهربائى السريع.
 
وتربط الشبكة الجديدة للنقل مدن ومناطق القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف، حيث تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) بطول 56,5 كم وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – السادس من أكتوبر) بطول 42 كيلو متر وعدد 13 محطة.
 
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