محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير العناية المركزة بمستشفى رأس الحكمة

كتب -أحمد الزغبي

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم الإثنين، أعمال تطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى رأس الحكمة، بالتعاون بين محافظة مطروح وشركة Apex للبترول، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور طارق الكاسح مدير المستشفى، وعدد من أهالي رأس الحكمة وعدد من هيئة حزب حماة الوطن.

واعلنت محافظة مطروح أن مستشفى رأس الحكمة المركزى، تم دعمها بعدد من أسرة العناية المركزة، مزودة بأجهزة cpr "جهاز الإنعاش القلبي والرئوى"، والمونتور والمراتب الهوائية وتزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية وأجهزة شفط كالتالى عدد (3) أسره عناية مركزة، و2 جهاز تنفس صناعي، وكذلك و6 جهاز متابعه مريض " المونيتور و6 مراتب هوائية، و4 جهاز شفاط .

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لوزارة الصحة و مديرية الشئون الصحية بمطروح وشركة Apex للبترول على جهود المشاركة المجتمعية والانسانية الفاعلة لخدمة اهالي مطروح خاصة في قطاع الصحة ،ومثمنا جهود ملائكة الرحمة من الأطباء وطاقم التمريض وما يقومون به ويقدمونه من أجل المرضى

وعلي صعيد آخر، افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات بتخفيضات تصل ل20% وذلك بمقر المعرض اللوجيستي أول طريق السلوم بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والنائب جمال الشورى والعمدة خير الله رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح ،وجمال حماد ممثل عن الغرفة التجارية بمحافظة مطروح،ووسط تواجد كبير من المواطنين بالمعرض الذين أقبلوا على شراء السلع.

وتفقد محافظ مطروح لأقسام المعرض من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة المعروضة والمعلن أسعارها والتخفيضات عليها مع التأكد من جودتها واستمع إلى أراء عدد من المواطنين خلال أقبالهم على الشراء من المعروض من السلع، مشددًا على استمرارية التزام التجار بالأسعار المخفضة للسلع عن مثيلاتها في الاسواق مع ضرورة الاستمرارية بما يواكب جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتواجد الإشراف والمتابعة على المعرض من خلال مديرية التموين ومندوب من المحافظة، والتأكد من توافر السلع الاساسية باستمرار مع تعويض المباع منها، والالتزام بنسبة التخفيض طيلة فترة عمل المعرض التى تستمر حتى أخر شهر رمضان تيسيرا على المواطنين، موجها لمديرية التموين والغرفة التجارية بتجهيز ودفع سيارات سلع غذائية مخفضة للقرى ومراكز ونجوع المحافظة لضمان وصول معارض أهلا رمضان لكافة المواطنين في كافة المراكز والقرى.



