محافظ كفر الشيخ يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بكنيسة القديسة دميانة.. صور

قدًم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد يناير 2023 ، في زيارته لكنيسة القديسة دميانه بشرق كفر الشيخ، كما قدم التهنئة لنيافة الأنبا ماركوس، أسقف كفر الشيخ ودمياط، ودير القديسة دميانة، وكهنة الابراشية، كما أرسل محافظ كفر الشيخ برقية شفاء للبا تواضروس، بابا الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور مدير أمن كفر الشيخ، ومدير قطاع الأمن الوطني بكفر الشيخ، المستشار العسكري للمحافظة، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منى عبد العاطي، والدكتورة جميانه عضو مجلس نواب، ووكلاء الوزرات، وأعضاء بيت العائلة.

وتجمع العديد من الإخوة الأقباط بالكنيسة، وشاركهم المحافظ فرحتهم ،مؤكدا أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذى صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، لافتا أن هذا الوطن الغالي يحتاج إلى تكاتف جميع أبناءه في سبيل تحقيق التنمية الشاملة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنيًا المزيد من المحبة والرخاء والسلام للشعب المصري.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على قوة الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط، والذى يشهد عليه التاريخ المصري على مختلف العصور ،كما قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع أقباط مصر بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وشرطة وقيادة.

كما استعرض محافظ كفر الشيخ، ما يحدث في مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة من خلال المبادرات الرئاسية وعلى رأسهم مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس لتغيير واقع حياة للمواطنين للأفضل، وتوفير حياة كريمة من خلال المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجري تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، والتي تشهدها مركز ومدينة مطوبس، وما شهدته المحافظة من مشروعات قومية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخرها مجمع مصانع الرمال السوداء، إضافة ما تشهده مدينة كفر الشيخ من أعمال تطوير وانشاء محاور جديدة، لربط شرق بغرب المدينة بروافد الطريق الدولي، والتجمعات السكنية الجديدة، ضمن تطوير عواصم المحافظات.

ووجه الأنبا ماركوس، أسقف كفر الشيخ ودمياط، ودير القديسة دميانة، الشكر لمحافظ كفر الشيخ، لتقديمه التهنئة لهم، وحرصه على التواصل الدائم من خلال اللقاءات والزيارات في مختلف المناسبات لتقوية العلاقات وتفعيل المشاركة المجتمعية في مشروعات التنمية ،كما وجه رسالة شكر وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدين على وحدة الصف لاستكمال مشروعات التنمية الحقيقية التي تشهدها مصر في كافة القطاعات والالتفاف خلف الرئيس لبناء مصر الحديثة، معبرين عن خالص شكرهم وتقديرهم لجهود اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والقيادات الامنية والشعبية لترابطهم وحرصهم على الزيارة وتقديم التهنئة في جميع المناسبات وقوة العلاقات على مر السنين.



االانبا ماركوس ورئيس الجامنعة



الانبا ماركوس يوجه التحية لمحافظ كفر الشيخ



الاوقاف والكنيسة



الحضور من القيادات واعضاء مجلس النواب



الحضور من القيادات



الحضور من رجال الدين الاسلامي والمسيحي



القمص بطرس بسطاروس



جانب من التهنئة



جانب من الحضور من القساوسة



جانب من الحضور



حفاوة وحسن استقبال_1