محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى أكبر مجمع لتوفير الخدمات والرعاية للمواطنين

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، سير العمل فى إنشاء مجمع الشفاء الطبى بمحافظة بورسعيد والذى سيكون أكبر مجمع لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من أبناء المحافظة وإقليم القناة، رافقه خلالها الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأطلع محافظ بورسعيد على مستجدات الموقف التنفيذى للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمجمع والذى يتمثل فى تطوير مستشفى التضامن والرمد والمبره، بشكل متطور ليصبح أكبر مجمعًا طبيًا لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتميزة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد بتكلفة إنشائية حوالى نصف مليار جنيه.

كما استمع المحافظ لشرح مفصل عن أعمال تطوير البنية التحتية والتوسعات الجارية لتوفير العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بأحدث التقنيات العلاجية داخل المجمع، وأكد أن أعمال التطوير تشمل أيضًا توفير غرف مجهزة على أعلى مستوى للعمليات والرعايات المركزة ووحدات متكاملة لعلاج الأورام، والمناظير الجراحية، ومختلف أقسام الأشعة والمعامل وبنك الدم والصيدلية، وتزويد المجمع بأحدث الوسائل التكنولوجية، وذلك بما يضمن توفير أفضل خدمات ورعاية طبية متميزة وتحقيق أعلى نسب من رضاء المتعاملين ونشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى، ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة وسرعة إنجاز العمل والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل.