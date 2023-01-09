محافظ الغربية يتابع حملات هيئة سلامة الغذاء وضبط سلع منتهية الصلاحية

الغربيــــة عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الحملات المستمرة، والتي تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من سلامة المنتج، والتزام المصانع والموزعين بتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة.

وأسفرت الحملات والتي تمت خلال 60 يوما في مركز ومدينة زفتى، عن ضبط 3871 كجم جبنة رومي منتهى الصلاحية، و20 صفيحة جبنة بيضاء بإجمالي وزن 400 كجم بها انتفاخات من جميع الجوانب ولا تصلح للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط 85 علبة رنجة بإجمالي وزن 425 كجم غير مدون عليها تاريخ ويشتبه في صلاحيتها و 8 كرتونات بطارخ بإجمالي وزن 40 كجم لا يوجد عليها بيانات ويشتبه في صلاحيتها للاستخدام الآدمي، في حين تم ضبط 60 كرتونة تمر بإجمالي وزن 1152 كجم منتهية الصلاحية بمركز ومدينة السنطة.

كما قامت الهيئة بحملات مكثفة في مركز ومدينة طنطا أسفرت عن ضبط 227 عبوة جبنة مطبوخة بإجمالي وزن 765 كجم يوجد عليها عفن ظاهر ولا يوجد فواتير تدل على مصدرها ويشتبه في صلاحيتها، إلى جانب ضبط 4 براميل مش بإجمالي وزن 20 عليها عفن ظاهر وتغير في الخواص الطبيعية، 62 شيكارة بندق بقشرة و6 شيكارة لوز بقشرة بإجمالي وزن 1750 كجم منتهية الصلاحية، 200 عبوة مش مخلوط بإجمالي وزن 540 يشتبه في صلاحيتها، 50 صفيحة جبنة بإجمالي وزن 100 كجم يشتبه في صلاحيتها، 10جرادل جبنه بإجمالي وزن 200 كجم عليها عفن ظاهر ولا يوجد عليها بيانات، 3 كرتونات لحمه برازيلي بإجمالي وزن 66 كجم منتهية الصلاحية، 28 كيس مفروم فراخ بإجمالي وزن 140 كجم يشتبه في صلاحيتها، 55 كرتونة جيلي و 23٢٣ علبة عصير يشتبه في صلاحيتها ودون فواتير تدل على مصدرها، 45 علبة خل دون فواتير تدل على مصدرها.

وفي ذات الإطار كثفت الهيئة حملاتها في كفر الزيات حيث تم ضبط 85 كرتونة رنجة بإجمالي وزن 425 كجم غير مدون عليها أي بيانات ويشتبه في صلاحيتها، 61 صفيحة عسل أبيض بإجمالي وزن 1008 كجم دون فواتير تدل على مصدرها ويشتبه في صلاحيتها، 8 كرتونة زيت زيتون بإجمالي وزن 66 كجم يشتبه في صلاحيتها للاستخدام الآدمي ولا يوجد فواتير تدل على مصدرها، 40 شيكارة ملح بإجمالي وزن 2000 كجم يشتبه في صلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما أسفرت الحملات في قطورعن ضبط 48 صفيحة عسل أسود بإجمالي وزن 912 كجم يوجد بها ألوان داخل الصفيحة وذلك غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية ويشتبه في صلاحيتها.

وفي حي أول طنطا تم ضبط 99 عبوة و56 جردل و3 براميل مش بإجمالي وزن 1033 كجم يشتبه في صلاحيتها وغير مدون أي بيانات عليها، كما تم ضبط 2 برميل قطع شطة بإجمالي وزن 300 كجم غير مدون أي بيانات وعليها علامات تعفن غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب ضبط 1علبة مكسب طعم وزن 1 كجم منتهية الصلاحية و75 كرتونة نوديلز بإجمالي وزن 400 كجم منتهية الصلاحية.

وفي ذات السياق تم ضبط 100 كيس سناكس منتهية الصلاحية بوزن 600 كجم و 46 كرتونة حلوى بإجمالي وزن 122 كجم منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، إلى جانب ضبط 160 كيس حلوى يشتبه في صلاحيتها بإجمالي وزن 160 كجم في نطاق حي ثان طنطا.

تم تحرير محاضر بالمخالفات والتحفظ عليها وتم التنبيه مشدداً على المنشآت الغذائية بعمل الإجراءات التصحيحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقرار 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 412 لسنة 2019 وقرارات مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية.