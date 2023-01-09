مجلس الأمن الروسي: لسنا في حالة حرب مع أوكرانيا ولا كراهية للأوكرانيين

كتب- وكالات

أكد أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن روسيا ليست في حالة حرب مع أوكرانيا، ولا يمكن للروس أن يكرهوا الأوكرانيين العاديين .

وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي": "نحن لسنا في حالة حرب مع أوكرانيا، لأنه من حيث المبدأ لا يمكن أن يكون لدينا كراهية للأوكرانيين العاديين (سكان أوكرانيا)".

وشدد على أن التقاليد الأوكرانية قريبة من شعب روسيا، تماماً مثل تراث الشعب الروسي لا ينفصل عن ثقافة الأوكرانيين.

وأضاف باتروشيف "يرجى ملاحظة أن في شبه جزيرة القرم يتم الحفاظ على اللغة الأوكرانية باعتبارها واحدة من لغات الدولة، ولا تزال المراكز الثقافية الأوكرانية وفرق الغناء والرقص الأوكراني تعمل في العديد من المدن، وفي جنوب الشرق الأقصى، وبالنظر إلى النسبة الكبيرة من المهاجرين منذ زمن ستوليبين ( بيوتر ستوليبين، أوائل القرن الـ 20)، فإن عددا كبيرا من السكان يعتبرون ثقافتهم الأصلية هي ثقافة الشعب الأوكراني".