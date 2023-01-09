متهم بسرقة حجر ألماس بالجمالية: استغليت عملى بالشركة وسرقته بالمغافلة

كتب سليم على

اعترف متهم بسرقة حجر ألماس من داخل إحدى الشركات بمنطقة الجمالية، أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، بأنه استغل عمله داخل الشركة واستولى على حجر ألماس بأسلوب المغافلة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة

وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عامل لاتهامه بسرقة حجر ألماس من داخل الشركة محل عمله "بأسلوب المغافلة" بالجمالية.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل - مقيم بمحافظة القليوبية) بعرض حجر ألماس "مجهول المصدر" للبيع بأحد محال الصاغة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص أمكن ضبطه وبمناقشته عن مصدر الحجر سالف الذكر اعترف بقيامه بسرقته بأسلوب "المغافلة" من داخل الشركة محل عمله بمحافظة القليوبية حال قيامه بتنظيف المكتب الخاص بمالك الشركة وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.