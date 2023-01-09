اليوم السابع
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كمين ينهى رحلة تاجر أقراص الكيف قبل ترويجها بين زبائنه فى الجيزة

الإثنين، 09 يناير 2023 01:31 م
كمين ينهى رحلة تاجر أقراص الكيف قبل ترويجها بين زبائنه فى الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف -أسماء شلبى

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تاجر مواد مخدرة، بحوزته أقراص مخدرة، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، حيازة أحد الأشخاص سابق اتهامه في عدة قضايا، لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها بين عملائه. 
 
اعترف المتهم باعتياده الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، كما ضبط بحوزته هاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وأرشد المتهم عن هوية عاطل تحصل منه على المواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق. 
 
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

مكافحة المخدرات

اقراص مخدرة

امن الجيزة

اخبار الحوادث

قانون العقوبات



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