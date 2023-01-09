كشف ملابسات مقتل سائق توك توك بالإسكندرية.. والنيابة تأمر بحبس المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط المتهم المتسبب فى قتل سائق توك توك بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية وعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وتبين من التحريات أن المتهم استقل التوك توك لمنطقة الورديان وأمر السائق بالمرور بجوار شارع المقابر، واستغل هدوء المكان وعدم تواجد المارة وغافله وسدد له طعنات بهدف سرقته، ولكنه استشعر بتواجد أحد المارة ففر هاربًا.
وأمرت النيابة بحبس المتهم “ر.س" 42 عاما على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثمان بعد عرضه وإصدار تقرير طبى بالطعنات التى سببت الوفاة وإخطار النيابة بها .
عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية على جثة شاب فى منطقة الورديان غرب الإسكندرية مساء اليوم، بجوار مقابر أم كبيبه، وتواجدت القيادات الأمنية فى محيط الحادث لكشف ملابسات الوفاة.
البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا بوجود جثة لشاب فى العقد الثانى من العمر يدعى "أ. م "سائق توكتوك وبجواره التوكتوك الخاص به وبه عده طعنات فى الجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة، فتم تشكيل فريق للبحث الجنائي لمعرفة تفاصيل الحادث وإخطار النيابة بالحادث للمعاينة والتحقيق.
كشف ملابسات مقتل سائق توك توك بالإسكندرية.. والنيابة تأمر بحبس المتهمالإثنين، 09 يناير 2023 03:08 م
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط المتهم المتسبب فى قتل سائق توك توك بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية وعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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