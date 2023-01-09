اليوم السابع
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قصة نجاح شاب من العريش ودع أضواء القاهرة لفتح باب رزق له ولشباب 15 أسرة

الإثنين، 09 يناير 2023 03:00 ص
قصة نجاح شاب من العريش ودع أضواء القاهرة لفتح باب رزق له ولشباب 15 أسرة الشاب السيناوى اسلام ابراهيم
شمال سيناء ـ محمد حسين

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 نجح الشاب "إسلام إبراهيم" من مدينة العريش بشمال سيناء، أن يحول شغفه وتخصصه فى مجال الإعلام، لفتح باب رزق لـ15 أسرة، بعد أن ودع أضواء القاهرة وعاد لمدينته العريش ليبدأ من الصفر مشروعا خاصا فى مجال الدعاية والإعلان.

وقال إسلام لـ"اليوم السابع"، إنه حاصل على بكالوريوس الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بتقدير عام ممتاز، وبدأ العمل مساعد مخرج ثم مخرج بقنوات فضائية وبرامج توك شو، وأضاف أنه فى عام 2020، عاد لمدينته العريش، وبدأ من الصفر خوض تجربة العمل الحر بسوق العمل، وقام بإنشاء شركة دعاية وإعلان فى مدينة العريش بفكر متطور وجديد له جاذبيته فى ميادين وشوارع العريش.

وأضاف انه إلى جانب ذلك قام بدوره بتقديم محتوى مهنى إعلامى هادف، عبر صفحات السوشيال ميديا داعما للدولة المصرية فى كل قضاياها، ومحاربًا معها ضد الإرهاب بعمله الإعلامى بتقديم محتوى مهنى يخدم المواطن السيناوى.

وأشار إلى أن مشروعه مهتم بالإعلام والدعاية والتسويق، سواء كان فى المونتاج أو الجرافيك أو حتى الإخراج، ونجح فى توفير 15 فرصة عمل شابة فى مختلف التخصصات.


شمال سيناء

العريش

مشروعات الشباب

المشروعات الصغيرة

مشروعات سيناء



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