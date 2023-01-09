اليوم السابع
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قاتل شاب يعترف بطعنه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما فى بولاق الدكرور

الإثنين، 09 يناير 2023 11:53 ص
قاتل شاب يعترف بطعنه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما فى بولاق الدكرور مديريه امن الجيزه - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور، بتفاصيل ارتكابه الجريمة عقب القبض عليه، وذكر لرجال المباحث أن خلافات بينه وبين المجني عليه، أدت لاشتباكه معه، وخلال الاشتباك معه سدد له طعنة نافذة أنهت حياته. 
 
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، الذين أكدوا اعتداء المتهم على المجني عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور، بسبب خلافات بينهما، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة.
 
ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه.
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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