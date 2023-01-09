غرق طفل في ترعة مارة أمام منزله بقرية في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقي طفل في الثالثة من عمره، مقيم بإحدى قرى مركز الرياض مصرعه غرقًا في ترعة مارة أمام منزله، أثناء لعبه و لهوه، وتمكن رجال رجال الإنقاذ النهري بالدفاع المدني من استخراج الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثمان.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة الرياض، بوجود بلاغ من، أ.م. 24 سنة بإحدى القرى التابعة للمركز بغرق طفل، 3 سنوات.

على الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الرياض، وتبين من التحريات الأمنية وسماع الشهود وإجراء المعاينة، غرق الطفل، بالترعة المارة من أمام منزل والد الطفل المتوفي، وأنه تم انتشال جثته بمعرفة رجال الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية بكفر الشيخ، والأهالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى الرياض المركزي.

وبتوقيع الكشف الطبي، تبين أن سبب الوفاة، هو اسفكسيا الغرق، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، وتم التصريح بالدفن من قبل النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 870 إداري مركز شرطة الرياض.