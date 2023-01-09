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عمار الحكيم يؤكد موقف العراق الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية

الإثنين، 09 يناير 2023 06:51 م
عمار الحكيم يؤكد موقف العراق الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية عمار الحكيم يستقبل جبريل الرجوب
كتب: أحمد جمعة

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استقبل زعيم تيار الحكمة في العراق، الاثنين، ممثل الرئيس الفلسطيني أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب، بحضور السفير الفلسطيني أحمد عقل والوفد المرافق.

وأكد الحكيم – بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي – أن العراق لا يمكن له أن يكون في أي معادلة غير معادلة فلسطين ومصالح شعبها، مجددا موقف العراق وشعبه الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنه سيبقى ظهيرا لفلسطين في كل المواقف والمنعطفات، داعيا إلى مزيد من الوحدة الفلسطينية وضرورة التقاء الجميع على كلمة سواء وتجاوز الخلافات.

وأوضح عمار الحكيم أن الفرصة سانحة لتوضيح مظلومية الشعب الفلسطيني ومعاناته من الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التوسعية، مبينا أن العراق سيبقى ظهيرا لفلسطين في كل المواقف والمنعطفات.

 

 

 


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