طقس مشمس وسماء صافية بعد استقرار حالة الطقس في دمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط اليوم استقرار فى حالة الطقس، وذلك عقب تعرض المحافظة لتساقط أمطار كثيفة خاصة بمدينة رأس البر.

واستقرت حالة الطقس اليوم بكافة أنحاء محافظة دمياط، والتى شهدت سطوع الشمس واستقرار فى درجات الحرارة، إضافة إلى هدوء فى سرعة الرياح وانخفاض نسبى فى منسوب مياه نهر النيل.

وكانت محافظة دمياط قد شهدت يوم امس حالة من الطقس غير المستقر أسفرت عن تساقط أمطار مكثفة خاصة على مدينتى عزبة البرج وراس البر، غير أن حالة الطقس اليوم داخل محافظة دمياط تشهد استقرارا نسبيا.

وعلى صعيد آخر اصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليمات مشددة بشأن تطبيق حالة الطوارئ بشوارع المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى تأهبا لأية طوارئ تتم نتيجة تغيرات حالة الطقس.

وجاءت تلك التعليمات بانتشار معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالميادين العامة والشوارع الرئيسية، إضافة إلى تزويد تلك المعدات بالفرق المدربة للتعامل بشكل فورى مع تراكمات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار، فضلا عن استمرار عمليات تطهير بالوعات تصريف الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية بشوارع المحافظة.

كما تضمنت خطة محافظة دمياط لم أجهزة نوات الأمطار، تكثيف حملات تطهير الشوارع الفرعية والتعامل معها بشكل سريع لمنع تراكمات مياة الأمطار بها، فضلا عن متابعة التنسيق بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والوحدات المحلية لتنفيذ خطة المحافظة الخاصة بمواجهة الأمطار.

واكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن هناك اهتماما كبيرا بحماية المنشآت السياحة التى تقع مباشرة على شواطئ رأس البر، مشيرة إلى أن هناك إجراءات مشددة تم اتخاذها لحماية تلك المنشآت أبرزها التعامل مع السواتر الترابية لمنع وصول المياه إلى المنشآت المطلة على الشواطئ حال ارتفاع الأمواج نتيجة الأمطار المحتملة، مؤكدة أن هناك خطة خاصة بمدينة رأس البر للتعامل مع نوات الأمطار المتوقعة دوال فصل الشتاء لحماية المنشآت والمدينة من هذه النوات.



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