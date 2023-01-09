صور.. استئناف امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الآثار جامعة القاهرة

أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة استئناف امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2022/2023 بالكلية اليوم الاثنين 9/1/2023 ، وهى سادس أيام الامتحانات بالكلية وثالث أيام امتحانات كلية الآثار جامعة القاهرة الفرقة الاولي والفرقة الثالثة حيث أدي طلاب المستوي الأول بكالوريوس الامتحان من الساعة 10 ص إلي الساعة 11.5 ظهرا سواء البرنامج العربي أو الشعبة الانجليزيه أو البرامج الخاصة باللغة الانجليزية إرشاد أثري ونظم معلومات أثرية .
وأوضح الدكتور أحمد رجب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أدى طلاب المستوي الثالث بكالوريوس الامتحان الثاني لهم من الساعة 12 ظ الي الساعة 1.5 بعد الظهر، أما الدراسات العليا دبلومات وماجستير ودكتوراة فقد أدوا الامتحان الثالث لهم في الفترة المسائية من الساعة 2 بعد الظهر إلي الساعة 3.5 بعد العصر .
وأشار عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، إلى أن جميع الامتحانات بابل شيت مع سؤال مقالي صغير حل المشكلات حوالي 10% وقد جرت الامتحانات في أجواء هادئة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وعدم التكدس أمام المباني قبل وبعد الامتحانات طبقا لتعليمات مجلس الجامعة برئاسة ورعاية ومتابعة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة و النواب ومع متابعة ميدانية وتواجد في اللجان من الدكتور احمد رجب عميد الكلية و الوكلاء ورؤساء الأقسام والأساتذة أعضاء اللجان والموظفين.
أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة إتاحة مئات الأبحاث العلمية المهمة والمتميزة في الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية من عام 2017 وحتى 2023 على موقع مجلة كلية الآثار على الإنترنت، دعما للبحث العلمي في مجال الآثار والتاريخ والحضارة واستمرارا للدور المهم الذي تؤدية جامعة القاهرة في نشر الوعي والاهتمام بالبحث العلمي.
امتحانات كلية الآثار جامعة القاهرة
امتحانات كلية الآثار
جانب من الاختبارات
جانب من امتحانات الكلية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة