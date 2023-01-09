صور.. استئناف امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الآثار جامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة استئناف امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2022/2023 بالكلية اليوم الاثنين 9/1/2023 ، وهى سادس أيام الامتحانات بالكلية وثالث أيام امتحانات كلية الآثار جامعة القاهرة الفرقة الاولي والفرقة الثالثة حيث أدي طلاب المستوي الأول بكالوريوس الامتحان من الساعة 10 ص إلي الساعة 11.5 ظهرا سواء البرنامج العربي أو الشعبة الانجليزيه أو البرامج الخاصة باللغة الانجليزية إرشاد أثري ونظم معلومات أثرية .

وأوضح الدكتور أحمد رجب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أدى طلاب المستوي الثالث بكالوريوس الامتحان الثاني لهم من الساعة 12 ظ الي الساعة 1.5 بعد الظهر، أما الدراسات العليا دبلومات وماجستير ودكتوراة فقد أدوا الامتحان الثالث لهم في الفترة المسائية من الساعة 2 بعد الظهر إلي الساعة 3.5 بعد العصر .

وأشار عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، إلى أن جميع الامتحانات بابل شيت مع سؤال مقالي صغير حل المشكلات حوالي 10% وقد جرت الامتحانات في أجواء هادئة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وعدم التكدس أمام المباني قبل وبعد الامتحانات طبقا لتعليمات مجلس الجامعة برئاسة ورعاية ومتابعة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة و النواب ومع متابعة ميدانية وتواجد في اللجان من الدكتور احمد رجب عميد الكلية و الوكلاء ورؤساء الأقسام والأساتذة أعضاء اللجان والموظفين.

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة إتاحة مئات الأبحاث العلمية المهمة والمتميزة في الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية من عام 2017 وحتى 2023 على موقع مجلة كلية الآثار على الإنترنت، دعما للبحث العلمي في مجال الآثار والتاريخ والحضارة واستمرارا للدور المهم الذي تؤدية جامعة القاهرة في نشر الوعي والاهتمام بالبحث العلمي.

وأشارت الكلية، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى صدو العدد السادس والعشرون من مجلة الكلية، وهو العدد الأكبر في تاريخ المجلة منذ تأسيسها حيث يضم العدد 67 بحثا فى جميع تخصصات الآثار باللغتين العربية والإنجليزية، منها 40 بحثًا باللغة العربية، و27 بحثا باللغة الإنجليزية، وت المجلة حاصلة على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات وفي طريقها للتسجيل بمحرك Scoupas.

كما أشارت الكلية إلى صدور العدد السادس من مجلة ترميم الآثار وهي مجلة تم استحداثها عام 2020، وتصدر باللغة الإنجليزية في المجالات المختلفة لعلاج وصيانة وترميم الآثار، وتم تقييمها من المجلس الأعلى للجامعات وفي طريقها للتسجيل بمحرك Scoupas.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن الجامعة نجحت في إحداث طفرة كبيرة في منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، وبلغت نسبة الاستشهادات الدولية لبحوث الجامعة 43%، وجاءت جامعة القاهرة الأعلى عدداً من بين الاستشهادات المرجعية في مجالات علمية مختلفة، مشيرًا إلي تصدر الجامعة للجامعات والمراكز البحثية المصرية في عدد الأبحاث المنشورة دولياً بعدد 6514 بحثاً بزيادة نحو 38 % عن عام 2019، وبفارق الضعف عن الجامعة التي تلى جامعة القاهرة وذلك وفقاً لإحصائيات مؤشر البحث العلمي الذى يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



امتحانات كلية الآثار جامعة القاهرة



امتحانات كلية الآثار



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