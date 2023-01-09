صورة اليوم.. أطنان القصب بالقطارات والجرارات تصل لمصنع سكر أرمنت في الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

يواصل مصنع سكر أرمنت غرب محافظة الأقصر، استقبال كميات محصول قصب السكر من المزارعين بصورة يومية، وذلك عبر الجرارات وقطارات الديكوفيل ووسائل نقل المحصول المختلفة، حيث نجح المصنع فى استقبال 45 ألف طن قصب على مدار الـ10 أيام الأولى للتوريد فى الموسم الجديد.

ويتم مواصلة توريد القصب عقب الإعلان عن بدء الموسم رسمياً بمصنع سكر أرمنت منذ 10 أيام مضت، تحت إشراف المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت، وتحت رعاية اللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، والكيميائي محمد خميس أحمد نائب رئيس قطاعات سكر أرمنت، والدكتور الكيميائى محمد عبدالرحمن عبد الله نائب رئيس قطاعات سكر أرمنت، ومجدى طلب مدير إدارة المراجعة، وأحمد حميد موسى مدير عام الشئون المالية، وأحمد قناوي توفيق مدير عام الشؤون الإدارية، والكيميائى صبرى عبد المنصف مدير إدارة الرقابة والجودة، وأحمد حسين بسطاوى مدير إدارة النظم والمعلومات، والمهندس توفيق الباجورى مدير هندسة التشغيل.

ويقول المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت، أنه يستقبل مصنع سكر أرمنت فى موسم عصير قصب السكر، ما يزيد من مليون ومائة وخمسين ألف طن من قصب السكر كل عام، وينتج ما يقرب من مائة وعشرة ألف طن من السكر، بواقع واحد إلى عشرة من المحصول، ومايقرب من خمسين ألف طن من المولاس، موضحاً أنه تم رفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالي بواقع 290 جنيها لتصل إلي 1100 جنيه مقابل 810 جنيهات بالموسم الماضي، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد.

ويضيف المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنهاء استعداد كافة العاملين بمصنع سكر أرمنت الذين يكون لهم دور كبير سنويًا فى إنجاح الموسم هذا العام وكذلك كافة المزارعين الذين يتعاملون مع موسم القصب ويلتزموا بالتعليمات بصورة مميزة، موضحًا أن إدارة المصنع أجرت الصيانة الدورية بالكامل لكافة المعدات والماكينات والعصارات، كما تمت توسعة عنبر الطبخ وتأهيل واستحداث بعض العمليات الصناعية فى الإنتاج، وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع وذلك من خلال عملية صيانة عامة.

ومن الجدير بالذكر أن مصنع سكر أرمنت اختتم الموسم الماضى من كسر وعصير قصب السكر، وذلك عبر توريد مليون و168 ألف طن فى الموسم بالكامل، حيث بلغت إجمالى المساحة المزروعة بالمحصول فى العام الماضى 35 ألف فدان، مؤكدًا أن المصنع حقق أعلى معدل إنتاجية للسكر بنسبة 11.04% من القيمة الإجمالية وذلك لأول مرة منذ 30 سنة، مضيفًا أنه تم إنتاج بالمصنع فى ذلك العام أكثر من 129 ألف طن سكر من الكميات التى تم توريدها للمصنع.



القطارات والجرارات خلال الوصول للمصنع يومياً