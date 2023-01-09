سكرتير عام الوادى الجديد يقود حملة مفاجئة للتفتيش على أسعار السلع بالأسواق

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرا ومخالفة، وجرى إعدام كميات المجمدات من اللحوم والخضراوات غير الصالحة للاستخدام، ووجه سكرتير عام المحافظة بتنفيذ الحملات يوميًا على مستوى كافة المراكز بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكان المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى نفذ مؤخراً حملة مكثفة على المحلات بالتنسيق والإشتراك مع مديرية القوى العاملة ومديرية التموين للتأكد من الالتزام بالاسعار المعلنة وجودة السلع وتطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بتكثيف حملات المرور على الأسواق وتوافر السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وشروط السلامة والصحة المهنية .

وأسفرت الحملة عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحيه وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحررت محاضر بها كما جرى ضبط مزاولة بعض المحال التجاريه للنشاط بدون ترخيص حيث تم التنبيه عليهم بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص، وكذلك عدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين بالمحال التجارية وتم التنبيه بسرعة استخراجها، وعدم الإعلان عن الأسعار وتم التنبيه عليهم بضرورة وضع لافتة ببيان الأسعار للمستهلكين، وتحررت محاضر للمخالفين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .