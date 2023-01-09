وقالت ماركاروفا، في مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "كل دولار أمريكي يُمنح لنا، نستخدمه جيدًا، نحن نستخدم المساعدات كاستثمار في كفاحنا المشترك من أجل الديمقراطية".



وأقر الكونجرس الأمريكي حزمة تمويل حكومي بقيمة 1.7 تريليون دولار في نهاية ديسمبر، شملت حوالي 45 مليار دولار لأوكرانيا وحلفاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وأثارت الحزمة غضب الجمهوريين، الذين بدأ بعضهم في التشكيك علنًا في مقدار التمويل الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا.