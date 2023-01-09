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سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى

الإثنين، 09 يناير 2023 01:06 م
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بتعاملات اليوم فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى سعر 27.40 للشراء و27.45 جنيها للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل 27.45 جنيه للشراء 27.55 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

27.07 جنيها للشراء.
 
27.16 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

27.40 جنيها للشراء.
 
27.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

27.45 جنيها للشراء.
 
27.55 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

27.25 جنيها للشراء.
 
27.30 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

27.50 جنيها للشراء.
 
27.60 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

27.50 جنيها للشراء.
 
27.60 جنيها للبيع.

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