اليوم السابع
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الإثنين، 09 يناير 2023 03:07 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب منطقة كانجهوا غرب كوريا الجنوبية

الإثنين، 09 يناير 2023 01:51 م
زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب منطقة كانجهوا غرب كوريا الجنوبية مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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ضرب زلزال قوته 3.7 درجات منطقة كانجهوا الغربية بكوريا الجنوبية اليوم الاثنين، دون ورود تقارير عن وقوع خسائر.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الزلزال وقع في الساعة 1:28 صباحا وكان مركزه في المياه على بعد 25 كيلومترا غربي "كانجهوا" بعمق 19 كيلومترا.

ويعد زلزال اليوم أول زلزال تزيد قوته على 3 درجات على مقياس ريختر يضرب البلاد منذ عام، وقد وقع آخر زلزال بقوة مماثلة في جوسان على بعد 110 كيلومترات جنوب شرق سول فى 29 أكتوبر الماضي وبلغت قوته 4.1 درجات.

 


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