رئيس حي الشرق في بورسعيد يعتذر لـ"جامع خردة" عامله موظف بأسلوب غير لائق

بورسعيد - محمد عزام

تعرض مواطن يجمع الخردة، للتعامل معه بأسلوب غير لائق من أحد موظفي حي الشرق ، خلال جمعه المخلفات من شوارع الحي، مما تسبب ذلك في حالة من الغضب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشر أحد المواطنين، فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح توجيه بعض الإهانات التي وصلت إلى الدفع باليد من قِبل موظف في خي الشرق، لشخص يقوم بجمع المخلفات من الشارع، كما تم التحفظ على سيارته الصغيرة التي يقوم بالجمع فيها.

وبعد موجة من الغصب على السوشيال ميديا ، التقى العميد خالد كشك، رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد، نباش القمامة، مقدماً إعتذار إليه عما بدر من الموظف.

وأكد رئيس الحي، أنه سيتم التحقيق مع الموظف ومحاسبته، كما قدم له الحلوى، وعرض عليه وظيفة بإدارة تحسين البيئة في الحي، إلا أن مصدر أكد على أن المواطن رفض وتمسك بعمله في جمع "البلاستيك" والخردة من الشارع.

وكان عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت مقطع فيديو قصير لموظف بحي الشرق أثناء مصادرة عربة أحد نباشين القمامة نطاق الحي التي يجمع "البلاستيك" عليها، ويقوم بمعاملته بأسلوب غير لائق.