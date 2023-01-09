رئيس جامعة السادات يتفقد سير الامتحانات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور خالد محمود جعفر، رئيس جامعة السادات ، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى، خلال جولته بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، يرافقه الدكتور إبراهيم محمد سليم، عميد الكلية، كما تابع جعفر تواجد أساتذة المواد الدراسية المتخصصين، والمراقبين والملاحظين داخل اللجان، وتفقد مدى انتظام سير لجان الامتحانات، وتواجد كافة سبل الراحة والأمان للطلاب.

ومن جانبه فقد أستمع جعفر إلى تعليقات بعض الطلاب حول مدى توافق ورقة الامتحانات مع المنهج المقرر، ومدى وضوح ورقة الأسئلة وتوافق ورقة الأسئلة وفقاً للمقاييس الدولية التى توضح شكل ومضمون الأسئلة.

جدير بالذكر أن "جعفر" تفقد أثناء زيارته بالكلية غرفة الكنترول، وذلك بتواجد عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وفى ختام جولته فقد تناقش جعفر مع عميد الكلية حول مدى توافر كافة السبل لنجاح العملية التعليمية بالكلية، وأوضح مدى اهتمامه بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، نظراً لأنها تعد كوادر بشريه مؤهله ومواكبه لسوق العمل العصر التكنولوجى الحالى الذى يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى كافة المجالات، واستكمل "رئيس الجامعة" بأنه تماشيا مع سياسة الدولة لتغير مفهوم "ثقافة التعليم" والتى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيراً، وتوافقا مع سياسة الدولة تولى جامعة مدينة السادات اهتماما كبيراً بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى، وقد جاء هذا الاهتمام فى ظل سياسة حكيمه من الدولة ومن خلال الطفرة الهائلة للتعليم الجامعى فى مصر ورؤية متكاملة جديده من خلال مشروع قومى، يهدف إلى نظام تعليمى جديد ومبتكر خارج الصندوق لتنمية أجيال مصريه تمتلك مهارات وإبداع القرن الواحد والعشرين، وبناء القدرات المهارية والإبداعية من خلال كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى والمعاهد التكنولوجية فى مصر.