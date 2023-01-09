رئيس الوزراء يوافق على تمديد عرض القطع الأثرية بمتحف إثراء بالسعودية لمدة عام

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتمديد عرض القطع الأثرية بمعرض " شطر المسجد" بمتحف إثراء بالسعودية لمدة عام إضافي ليكون تاريخ انتهاء المعرض 30 نوفمبر 2023 متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.