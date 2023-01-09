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رئيس الوزراء يوافق على تمديد عرض القطع الأثرية بمتحف إثراء بالسعودية لمدة عام

الإثنين، 09 يناير 2023 04:48 م
رئيس الوزراء يوافق على تمديد عرض القطع الأثرية بمتحف إثراء بالسعودية لمدة عام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتمديد عرض القطع الأثرية بمعرض " شطر المسجد" بمتحف إثراء بالسعودية لمدة عام إضافي ليكون تاريخ انتهاء المعرض 30 نوفمبر 2023 متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.
 
 
 

معرض شطر المسجد

متحف إثراء

السعودية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي



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