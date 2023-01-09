رئيس الوزراء يوافق على تمديد عرض القطع الأثرية بمتحف إثراء بالسعودية لمدة عام

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتمديد عرض القطع الأثرية بمعرض " شطر المسجد" بمتحف إثراء بالسعودية لمدة عام إضافي ليكون تاريخ انتهاء المعرض 30 نوفمبر 2023 متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.
رئيس الوزراء يوافق على تمديد عرض القطع الأثرية بمتحف إثراء بالسعودية لمدة عامالإثنين، 09 يناير 2023 04:48 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الجريدة الرسمية تنشر قرار ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة فى الموازنة العامةالإثنين، 09 يناير 2023 04:21 م
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصومالى وبدء جلسة مباحثات موسعةالإثنين، 09 يناير 2023 03:15 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة