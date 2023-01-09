اليوم السابع
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الإثنين، 09 يناير 2023 03:21 م
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رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصومالى وبدء جلسة مباحثات موسعة

الإثنين، 09 يناير 2023 03:15 م
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصومالى وبدء جلسة مباحثات موسعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء نظيره الصومالى، وبدء مباحثات موسعة بحضور عدد من وزراء البلدين، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. 
 
 
 

مصر والصومال

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

رئيس وزراء الصومال



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