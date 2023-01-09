رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصومالى وبدء جلسة مباحثات موسعة

كتبت هند مختار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء نظيره الصومالى، وبدء مباحثات موسعة بحضور عدد من وزراء البلدين، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.