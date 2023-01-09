رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصومالى وبدء جلسة مباحثات موسعة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء نظيره الصومالى، وبدء مباحثات موسعة بحضور عدد من وزراء البلدين، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصومالى وبدء جلسة مباحثات موسعةالإثنين، 09 يناير 2023 03:15 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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