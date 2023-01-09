رئيس الوزراء يؤكد لنظيره الصومالى تضامن الدولة المصرية مع التحديات التى تواجه "مقديشيو"

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

وأشار مدبولي، إلى أن مصر تتابع عن كثب التطورات السياسية والتنموية في الصومال، مُعربا عن تضامن الدولة المصرية مع التحديات التي تواجه جمهورية الصومال، لاسيما تلك المتعلقة بالأوضاع المعيشية في ظل أزمة الجفاف الحادة القائمة، وكذا جهود مكافحة الإرهاب.

وتطرق في هذا السياق، إلى المساعدات المصرية التي تم إرسالها للصومال مؤخراً وتضمنت مساعدات طبية وغذائية.