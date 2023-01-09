رئيس العراق يؤكد لمسؤول فلسطيني دعم بلاده لحقوق الفلسطينيين

كتب: أحمد جمعة

استقبل رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف رشيد، اليوم الإثنين، في قصر بغداد، ممثل الرئيس الفلسطينيّ أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب.

وفي مستهل اللقاء الذي حضره السفير الفلسطيني أحمد عقل والوفد المرافق، أكد الرئيس العراقى موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن شعب العراق بكل قومياته وأطيافه يعتبرون القضية الفلسطينية قضيتهم.

وشدد الرئيس العراقى على أن بلاده حكومة وشعباً سيبقى ثابتا على موقفه الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، معربا عن حرص بلاده الدائم على تقديم المساعدة في دعم القضية الفلسطينية. كما أشار إلى أن الحكومة العراقية تعزز العمل المشترك مع الحكومة الفلسطينية في دعم قضيتها العادلة.

وتحدث الرئيس العراقى عن تطورات مجمل الأوضاع في العراق، وخصوصاً المتعلقة بالاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يمر به البلد، وبما يساعد الحكومة على تنفيذ واجباتها في تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق طموحاتهم في العيش الكريم.

وفي هذا السياق، أشار رئيس جمهورية العراق إلى أن البلاد مرت بكثير من الحروب والمشاكل، موضحاً أن السلام هو ما يحقق الازدهار.

من جانبه، نقل الرجوب تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتهانيه بمناسبة النجاح المتميز لافتتاح بطولة كأس الخليج في البصرة، مشيراً إلى أن هذا النجاح هو حدث مهم وبداية حيوية لعودة الرياضة العراقية، ومؤكداً أن هذا دليل على الاستقرار الأمني الذي يعيشه العراق.

وأكد الرجوب تقدير فلسطين حكومة وشعباً للمواقف التاريخية للعراق الداعمة للقضية الفلسطينية ومساندتها لمطالب الفلسطينيين، معرباً عن أمل بلاده بدعم العراق ومساعدته في توحيد الموقف الفلسطيني.