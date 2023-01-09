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ديليفري الأفيون.. حبس متهم بترويج المخدرات وحيازة سلاح نارى بالقطامية

الإثنين، 09 يناير 2023 09:36 ص
ديليفري الأفيون.. حبس متهم بترويج المخدرات وحيازة سلاح نارى بالقطامية حبس- أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بحيازة سلاح نارى " بندقية خرطوش" وترويج المواد المخدرة بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة. 
 
وكانت تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، كمية من مخدر الأفيون، هاتف محمول، بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة القطامية.
 
بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح والطلقات بقصد الاتجار، والمواد المخدرة بقصد التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.
 
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المُرخصة.
 
 

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