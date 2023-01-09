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خريطة أماكن معارض السلع الغذائية بـ12 حيا فى القاهرة.. إنفوجراف

الإثنين، 09 يناير 2023 04:00 ص
خريطة أماكن معارض السلع الغذائية بـ12 حيا فى القاهرة.. إنفوجراف معارض للسلع الغذائية
كتب ــ سيد الخلفاوى

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نشرت محافظة القاهرة أكثر من 100 معرض ومنفذ جديد للسلع الغذائية بجانب 2100 منفذ وجمعية استهلاكية قائمة بالفعل، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار غير المبرر، ومواجهة احتكار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، مع استمرار الحملات الرقابية على كافة الأسواق والتجار.
 

وينشر اليوم السابع أماكن معارض السلع كالتالى:

 
1. حى السيدة زينب (بامتداد شارع السد، ميدان زينهم، منطقة المواردى).
 
2. مصر القديمة (منطقة أثر النبى بزهراء مصر القديمة، خارطة الشيخ مبارك، عين الصيرة).
 
3. حى المقطم (ميدان النافورة، الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال ومنطقة السبعين فدان).
 
4. حى الخليفة (شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن، الاباجية، أسفل كوبرى الحضارات).
 
5. حى التبين (شارع الوسط بجوار ميدان الساعة، شارع الصفا والمروة، شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط).
 
6. حى حلوان (شارع أبو رجيلة، العزبة البحرية والقبلية، عزبة الوالدة بعرب غنيم).
 
7. حى البساتين (شارع البساتين العمومى أمام شركة الكهرباء، شارع 250 أمام المركز الأولمبى، منطقة بير أم سلطان).
 
8. حى دار السلام (شارع الفيوم، شارع مجمع المدارس، شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف).
 
9. حى طرة (مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الاوتوستراد، شارع مصر حلوان الزراعى بمنطقة طرة الاسمنت، شارع معهد أمناء الشرطة).
 
10. حى المعصرة (شارع العروبة، شارع الخشاب أمام جامع ابو بكر، أمام محطة مترو المعصرة).
 
11. حى 15 مايو (أمام مبنى الحى).
 
12. حى المعادى (ميدان العرب).
 
 
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