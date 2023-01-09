خرافات لا تصدقها عن تغذية مريض السكر من النوع الثانى

كتبت فاطمة خليل

هناك العديد من الخرافات الشائعة عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي لمريض السكري من النوع الثاني، لكن مفتاح اتباع نظام غذائي ناجح لمرض السكري هو فهم كيفية تأثير الأنواع المختلفة من الطعام والنشاط البدني على مستويات السكر في الدم وإجراء التغييرات وفقًا لذلك، بدلاً من الاعتماد فقط على الأدوية، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الخرافات الشائعة عن مرض السكر يجب عدم تصديقها، بحسب موقع "Health". خرافات شائعة عن النظام الغذائي لمرض السكري من النوع الثاني

الخرافة الأولى: تناول وجبات صغيرة ومتكررة

الحقيقة هي أنهم يجب أن يتبعوا الأكل المقيّد بالوقت مثل: الصيام المتقطع يُقال لمرضى السكر عمومًا أنه إذا أرادوا أن يكون السكر في الدم متوازناً، فعليهم تناول وجبات صغيرة متكررة. تبين أن تناول الطعام خلال فترة زمنية محددة هو وسيلة فعالة لتحسين حساسية الأنسولين والمساعدة في عكس الكيمياء الحيوية الأساسية التي أدت إلى الإصابة بمرض السكري. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في تناول الطعام خلال فترة زمنية محددة كل يوم ، مثل الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساءً ، ثم الامتناع عن تناول الطعام لبقية اليوم حتى صباح اليوم التالي. إنها إحدى أسهل الطرق لضبط معدل السكر.

في كل مرة تأكل فيها، تتسبب في حدوث طفرات في الأنسولين لأن إنتاج الأنسولين هو استجابة لتناول الطعام كلما قل تواتر تناول الطعام ، يزول فرط أنسولين الدم ، الذي يسبب مقاومة الأنسولين في المقام الأول هذا يعني أنه يجب عليك تناول 2-3 مرات فقط في اليوم هذا ينطبق فقط على الأشخاص الذين يتناولون الأدوية عن طريق الفم وليس الأنسولين عن طريق الحقن.

الخرافة الثانية: مرض السكري من النوع 2 لا يمكن عكسه

يعتقد الناس أن مرض السكري موجود ليبقى ولن يتمكنوا من عيش حياتهم بشكل طبيعي لقد تم إخبارهم باستمرار أنه يجب عليهم التعايش معها إلى الأبد ، ولكن لإخبارك بالحقيقة ، يمكن عكس داء السكري من النوع 2 وضبط معدلات السكر.

من خلال إجراء تغييرات على النظام الغذائي وممارسة الرياضة ونمط الحياة الصحي من الممكن تحسين وظيفة الأنسولين وعكس مرض السكري من النوع الثاني.

الخرافة الثالثة: مرض السكري مرض تدريجي

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2 والذين يعانون من هذه الحالة لفترة طويلة معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل الفشل الكلوي والجلوكوما وإعتام عدسة العين.

هذه المضاعفات يمكن أن تحدث لدى بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن هذه المضاعفات غالبًا ما تكون نتيجة لسوء التحكم في سكر الدم والأدوية المستخدمة لإدارة الحالة ، والتي يمكن أن تكون سامة للكلى والكبد.

من خلال الإدارة الفعالة لمرض السكري من النوع 2 باستخدام التدخلات التغذوية ونمط الحياة المناسبة وتقليل الاعتماد على الأدوية، من الممكن تقليل مخاطر الإصابة بهذه المضاعفات.

لا يعد مرض السكري مرضًا تدريجيًا إذا تم التغلب عليه بالتدخلات الصحيحة إنه مرض متعلق بنمط الحياة. الأشخاص الذين يصابون بهذه المضاعفات هم عادةً أولئك الذين يعتمدون بشكل مفرط على الأدوية لإدارة مرض السكري ، بدلاً من القيام بتدخلات نمط الحياة الصحيحة.