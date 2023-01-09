حملة موسعة بقرى مركز دمياط لإزالة الإشغالات والتعديات 

دمياط معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات، أسفرت عن إزالة وفك شدة خشبية وأعمدة لعمل هنجر أقيم بالمخالفة بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى بقرية الشعراء وتم التحفظ على الأخشاب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما تم تمهيد وتسوية وتوسعة وإزالة المعوقات بشوارع قرية الشعراء بالاستعانة بجليدر ديوان عام المحافظة للتيسير على المواطنين وتسهيل حركة المرور وللمساعدة فى وصول الخدمات إليها.

كما تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بقريتى السنانية، والعنانية بمشاركة رؤساء الوحدات، أسفرت الحملة عن إزالة جميع أنواع الإشغالات والمخالفات الموجودة ومصادرة المضبوطات وذلك حفاظاً على المظهر العام وحق المواطنين فى المرور الآمن بالشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وكذلك حملة تنشيط تحصيل مستحقات الدولة من النظافة بمشاركة محمد خيرى قسم الإشغالات بالقرى وذلك حفاظاً على المال العام للدولة.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.. متابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات صرف الأمطار ومدى جاهزيتها للتعامل الفورى مع الأمطار بشأن رفع حالة الاستعداد القصوى لهطول الأمطار وتقلبات موجات الطقس، وذلك بحى ثانى قطاع جنوب، وتأتى هذه الأعمال استكمالاً للمجهودات المبذولة بقطاع جنوب وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

كنا نفذت حملة مكبرة بقرية الشعراء لإزالة التعديات أسفرت عن فك شدة خشبية بحديد لسقف بالدور الرابع علوى بقرية الشعراء على مساحة 100م تقريباً وتم التحفظ على كميات من الأخشاب والحديد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف مع اتخاذ إقرار على المواطن بعدم تكرار المخالفة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وبرئاسة روضة منير نائب مجلس المدينة لشئون القرى.