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حفروا بعمق 20 مترا.. إحالة عصابة التنقيب عن الآثار بالتجمع للمحاكمة

الإثنين، 09 يناير 2023 09:25 ص
حفروا بعمق 20 مترا.. إحالة عصابة التنقيب عن الآثار بالتجمع للمحاكمة التنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بمنطقة التجمع الأول، إلى المحاكمة الجنائية، حيث  ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار فى التجمع الأول.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول بتنقيب 4 أشخاص وسيدة "لثلاثة منهم معلومات جنائية بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل حديقة أحد العقارات "مستأجرة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 7 هواتف محمولة، سيارتين ملك شقيق أحدهم – أدوات الحفر والتنقيب، كما عُثر على حفرة بعمق 20 مترا، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.

 

 


​التنقيب عن الاثار

الاثار

نيابة القاهره الجديده

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