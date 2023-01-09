حركة محليات محدودة بكفر الشيخ تشمل 7 رؤساء جدد للوحدات المحلية

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 78 لسنة 2022، متضمنا حركة تكليفات جديدة شملت 7 رؤساء جدد للوحدات المحلية القروية بمركز ومدينة كفر الشيخ.

وتضمنت الحركة أحمد فتحى عبدالهادى بدر، رئيسا للوحدة المحلية لقرية الحمراوى، ومحمد عبدالسلام أبوشعيشع، رئيسا للوحدة المحلية بقرية محلة موسى، ومحمود محمد محمود شاهين، رئيسا لقرية إسحاقة، وبهاء عبد الجواد غازى، رئيسا لقرية المرابعين.

وتضمنت حركة المحليات المحدودة، تكليف فتوح عبد العال سماحة، رئيسا لقرية الحلافى، وجمال عبدالعزيز إسماعيل، رئيسا لقرية المنشة الشرقية، وبسيونى محمد عبدالفتاح، رئيسا لقرية الخادمية، كما تضمنت الحركة إلغاء ندب كل من حامد محمد ترك، أحمد منصور خليفة، وعودتهما لجهة عملهما الأصلية.

وكان قد اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استعدادات مديرية التربية والتعليم، لاستقبال امتحانات الفصل ‏الدراسي الأول للعام الدراسى 2022 / 2023 م، لعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي، والمُقرر انطلاقها، غداً الثلاثاء، الموافق 10 يناير 2023، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان لأداء الامتحانات.‏

ووجه المحافظ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏

ومن جانبه أشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أن المديرية استعدت لبدء ‏إمتحانات الفصل الدراسي الأول والتي ستنطلق غداً بجميع الإدارات التعليمية، للصف السادس الابتائي، حيث يبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول 70 ألفا و777 تلميذا وتلميذة بـ 770 مدرسة، بجميع الادارات التعليمية.