جنايات سوهاج تقضى بإعدام متهم بقتل شخص وإشعال النار فى جثته

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة قسم الكوثر عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة المجنى عليه باختفائه، وبعد تقنين الإجراءات تبين مقتل المجنى عليه وإشعال النار فى جثته فى سيارة بقسم الكوثر على الطريق العام.

وتبين من التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث تربطه به علاقة عمل وطلب منه نقود لعلاج نجله الا أنه رفض فقرر سرقته وهو بعمل موزع أكياس بلاستيكية على المصانع في قسم الكوثر، وفى يوم الحادث استقل معه السيارة وفى أحد الأماكن على الطريق أخرج سلاحا ناريا كان بحوزته وأطلق عليه النار حتى لقى مصرعه، وعندما تأكد من وفاته سكب على الجثة البنزين واشعل بها النيران لإخفاء معالم الجريمة واستولى على النقود وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى قررت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت اليوم الإثنين، وبإجماع الآراء، بإعدام المتهم "ع.ح" شنقاً بعد اتهامه بقتل المجنى عليه "ك.ن"، بأن انهال عليه بساطور بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر التعدى عليه بساطور ونقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه فقام بالتعدى عليه بساطور وانهال به على رأسه حتى لقى مصرعه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.