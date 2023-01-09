جامعة كفر الشيخ تواصل قوافلها الطبية والبيطرية إلى مطوبس ضمن "حياة كريمة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت جامعة كفرالشيخ، قافلة طبية وبيطرية إلى مركز مطوبس، ضمن مبادرة حياة كريمة، نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، و صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ومديرتي الشؤون الصحية والطب البيطري، لخدمة لأهالي قرية " بني بكار" والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة

وشارك في القافلة الشاملة كليات الطب البشري، والطب البيطري، والتمريض، بإشراف الدكتور إسماعيل القن عميد كلية الطب البيطري، الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض .

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور شريف فرحات، مدرس مساعد بقسم الجراحة بكلية الطب، ومدير عام الإدارة العامة، لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وفريق العمل بالإدارة الذي ضم حازم عياد، وأحمد عبد الله، ومحمد صلاح، ومشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ بقيادة مدير الإدارة الدكتور صفوة شلبى.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعوية في مختلف المجالات المجانية للمواطنين، وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي لأهالي القرى الواقعة في نطاقها، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية، وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين، ينفذها أساتذة متخصصين من مختلف الكليات لتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

وأضاف "دسوقي"، أنه جرى الكشف المجاني على جميع المرضى وعددهم 1946مواطنين، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، مشيراً إلى أن القافلة الشاملة ضمن حياة كريمة، تهتم بشكل فعال بتنمية الوعي الصحي بإشراف أساتذة متخصصين من كليات "الطب، التمريض، والطب البيطري"، من خلال تخصصات الباطنة، العيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال والجراحة العامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب والأمراض الصدرية، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

وأكد دسوقي أن القافلة تضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري و الضغط و كيفية العناية بالقدم السكري وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.

وقال رئيس الجامعة، إن القافلة البيطرية بإشراف الدكتور محمود موسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور أمين عبدالهادي طاحون، أستاذ مساعد الأمراض المعدية ، والدكتور عاطف عريبي أستاذ مساعد طب الحيوان، تمكنت من علاج 842 حالة بقرية " بني بكار "، وصرفت الأدوية البيطرية اللازمة للمزارعين مجانًا، بالإضافة إلى توعية المزارعين ومربي الماشية بالعديد من الإرشادات البيطرية السليمة، مؤكداً أن هذه القافلة ضمن القوافل التي تشهدها قرى المحافظة لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين وعلاج الماشية والطيور.



صرف الادوية



قافلة طبية بحامعة كفر الشيخ



قافلة بيطرية



جانب من القافلة البيطرية



توعية بخطورة المخدرات



جانب من اعضاء القافلة



تحصين الماشية