جامعة المنيا تمحو أمية 6587 مواطنا خلال ثلاثة أشهر.. اعرف التفاصيل

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، عن نتائج دورة أكتوبر 2022م، والتى تمكن خلالها طلاب الجامعة من محو أمية 6587 مواطنًا داخل محيط محافظة المنيا، وذلك وفقًا لإحصائيات الهيئة.



أوضح الدكتور عصام فرحات، أن جامعة المنيا لم تتوانى فى بذل الجهود الحثيثة لنشر ثقافة محو الأمية وتعليم الكبار بين طلابها، وعقد العديد من الندوات التوعوية التى تحث الطلاب على المشاركة فى المشروع، كواجب والتزام أخلاقى من الجامعة تجاه مجتمعها، وبما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الهيئة العامة لتعليم الكبار أصدرت بيانًا احصائيًا عن مشاركة الجامعة فى المشروع خلال دورة أكتوبر 2022، والتى شارك بها 3614 طالبا وطالبة من 11 كلية من الكليات المعنية بالمشروع بالجامعة؛ لتنجح الجامعة بذلك فى القضاء على أمية 6587 مواطنًا بالمحافظة، وكان لكلية الآداب والتربية ودار العلوم أكبر نسبة مشاركة من بين كليات الجامعة.



وأضاف أن مشاركة جامعة المنيا فى مشروع محو الأمية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الثلاث أعوام الماضية، حيث شاركت الجامعة بـ 5923 طالبًا وطالبة فى محو أمية أكثر من 10753 مواطنًا خلال عام 2020، وتضاعفت نسبة المشاركة والإنجاز فى عام 2021 لتصل لمشاركة 11469 طالبًا وطالبة لمحو أمية 21339 مواطنًا، بينما زادت نسبة المشاركة والإنجاز فى عام 2022 لتصل لـ12692 طالبًا وطالبة لمحو أمية 24429 مواطنًا منياويًا.