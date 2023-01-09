جامعة الإسكندرية تطلق دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس فى التصحيح الإلكترونى

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت كلية العلوم جامعة الإسكندرية دورة تدريبية بعنوان "التصحيح الإلكتروني للامتحانات متعددة الاختيارات" لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ألقاها الدكتورة ريم حسن بدر مسئول وحدة التصحيح الإلكتروني، ونائب مدير وحدة القياس والتقويم والدكتورة ليلى محمد فتحي مسئول القياس والتحليل والإحصاء بوحدة القياس والتقويم والدكتورة إيمان حسن نور عضو التصحيح الإلكتروني بوحدة القياس والتقويم.

تضمنت الدورة كيفية تصميم ورقة البابل شيت، واستخدام برنامج Remark OMR فى عملية التصحيح الإلكتروني والتقارير الإحصائية لكل امتحان، وكيفية استخدامها في تحسين جودة الاختبارات وتقويم الطلاب.

كما نظمت دورة تدريبية بعنوان "التعامل مع الورقة الإمتحانية فى اللجان ونصائح هامة لتجنب الأخطاء" للهيئة المعاونة والموظفين. حاضرها الدكتورة ريم حسن بدر - مسئول وحدة التصحيح الإلكتروني ونائب مدير وحدة القياس والتقويم، والدكتورة إيمان حسن نور - عضو التصحيح الإلكتروني بوحدة القياس والتقويم.

تناولت الدورة مناقشة مفتوحة بين المحاضرين و الحضور عن مسئوليات الملاحظين داخل اللجان وتوجيه الطلاب فى كيفية التعامل مع البابل شيت، والإلتزام بالتعليمات الموجودة على الورقة.

فى سياق اخر عقد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث،اجتماعا مع مساعدي وكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، وذلك على أعقاب قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث الماضى باختيار مساعدين لوكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث لإعدادهم وتأهيلهم للقيادة في المستقبل.

وأكد "الغندور " خلال الاجتماع ان جامعة الإسكندرية حريصة على اختيار قيادات شابة لتحقيق استراتيجية الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة لدعم الكوادر الشبابية ومنحهم الفرصة للالتحام بأرض الواقع وكيفية القدرة علي اتخاذ القرارات القرارات المختلفة من خلال تواجدهم بجوار وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث وإطلاعهم على اللوائح والقوانين الجامعية وقانون تنظيم الجامعات.

وأشار الغندور الى أن اختيار تلك القيادات الشابة يأتي لتحقيق التكامل والتضافر بين القيادات الحالية لجامعة الإسكندرية والكوادر الشبابية بالكليات ومعاهد الجامعة، لتهيئة البيئة الجامعية في المستقبل واكتشاف الطاقات والإبداعات الكامنة التي يمتلكها الكوادر الشبابية بجامعة الإسكندرية، ولفت الغندور أن هذا البرنامج القيادي يستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية لكى تكون مؤهلة للعمل الجامعي، والإداري، وخدمة المجتمع، من خلال تدريبهم على أعلى مستوى باستخدام أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة كافة التحديات.