توزيع الحلوى على لجنة النظام والمراقبة لصفوف نقل المرحلة الإعدادية في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، مساء اليوم الاثنين، لجنة النظام والمراقبة لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية رفقة محمود بدوي مدير عام التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية وحازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وأكدت وكيل الوزارة، أن عملية التصحيح الإلكتروني لأوراق إجابات طلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية بنظام "البابل شيت" تسير سيراً طبيعياً وفقاً لمعدلات الجدول الزمني للتصحيح وذلك لطلاب الصفين الأول الثاني الإعدادي البالغ عددهم 23579 طالبا وطالبة منهم 12237 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي و11342 طالبا وطالبة بالصف الثاني الإعدادي.

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام، مجدي المهدي رئيس لجنة النظام والمراقبة بإعداد التقارير المفصلة الخاصة بكل مادة قد تم تصحيحها لتوفير البيانات المتعلقة بتحليل الاختبار والتحليل التفصيلي عن كافة الأسئلة وكذلك تقارير نسب النجاح في كل مادة.

وقامت وكيل الوزارة، بتوزيع قطع الحلوى على كافة أعضاء لجنة النظام والمراقبة والمصححين والمراجعين تحفيزا وتشجيعا لهم على استكمال أعمالهم المنوطين بها متمنية لهم التوفيق والسداد.