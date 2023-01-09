تموين بورسعيد يضبط عصائر ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية مكثفة على الأسواق ومحلات السوبر ماركت لمواجهة الخارجين عن القانون والحفاظ على سلامة المواطنين من السلع والمنتجات الفاسدة، وبناء على توجيهات ناصر ثابت وكيل وزارة تموين بورسعيد وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة التى قادها طلعت البساطى و هانى شاكر رئيس الرقابة و سمير عبد الرحمن وعصام العاصى من كبار مفتشى الرقابة عن ضبط أحد المحال التجارية بحوزته 882 زجاجة عصير منتهى الصلاحية إنتاج 14/3/2021 إنتهاء 13/3/2022 وعدد 31 زجاجة عصير آخر منتهى الصلاحية إنتاج 27/9/2021 وإنتهاء 26/4/2022 بإجمالى 913 زجاجة عصير قبل بيعها للمواطنين كما تم ضبط كميات من مصنعات لحوم منتهية الصلاحية.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الكمية المضبوطة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .