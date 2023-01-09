تفاصيل نجاحات وحدة السكان بالأقصر على مدار عام.. أبرزها مبادرات دعم الشباب

الأقصر – أحمد مرعى

حققت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر سلسلة من النجاحات خلال عام 2022 بالعديد من الأنشطة والمبادرات والمشاركة في عدد من الفعاليات، وذلك نظرا لما توليه الدولة من اهتمام بالغ بملف الشباب والحد من البطالة، وتمكين المرأة اقتصادياً والحد من الزيادة السكانية متمثلة فى عدة محاور (الصحة – تمكين المرأة – الشباب – التعليم – الإعلام )، وبناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف محمد عبد الفتاح وكيل أول وزارة سكرتير عام محافظة الأقصر، ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية بالتنسيق وإقامة الشراكات وإطلاق المبادرات المجتمعية بما يخدم القضية السكانية ويحسن من خصائص المواطن.

وشملت فعاليات وحدة السكان بديوان محافظة الأقصر، إطلاق مبادرة ( أملك في عملك) من ضمن توصيات المؤتمر الشبابي للتدريب والمستهدف تمويل وتشغيل 1000 شاب وفتاة بمشاركة كلا من جهاز تنمية المشروعات وحاضنة الأعمال بالأقصر ومبادرة رواد النيل بالبنك المركزي المصري ومبادرة مشروعك بوزارة التنمية المحلية ومؤسسة المنارة والضحى وتم تدريب 1077 شاب وفتاة خلال عام 2022، والمشاركة بمعرض ديارنا لعارضين وحدة السكان من 10 إلى 20/2/2022 مجانا لعدد 33 عارض وعارضة، وتنظيم حفل تكريم عدد 17 أم مثالية على مستوى المحافظة وتضمن فقرة (رد الجميل) لــــ 35 من الشخصيات العامة بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية التربية والتعليم– ومؤسسة نايل بالاس الخيرية وإقامة معرض للمنتجات اليدوية والحرفية على هامش الاحتفال بالأمهات المثاليات مارس 2022 بعدد حضور (500) شخص، وتنظيم أمسية رمضانية مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتوقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات طبية خاصة) وذلك للحصول على خصومات تزيد عن الـ٥٠٪ لعدد 33 جمعية أهلية، مشاركة وتنظيم ليلة رمضانية وتكريم (157) من حفظة القرآن الكريم، وتكريم 15 من محفظين القرآن الكريم من خلال جمعية بنت مصر.

كما تم تنظيم تدريب عدد 20 موظف من الشئون الاجتماعية بمكتبة مصر العامة على برنامج اكسل، ومشاركة وحدة السكان بمعرض ديارنا وتوفير بايكة مجاناً لعدد33 عارض وعارضة من خلال اصحاب الحرف اليدوية والتراثية والمقيدين بالوحدة عدد 33 ومنهم عدد 2 ذوى احتياجات، وتنفيذ أنشطة وندوات مبادرة (رفقاً بالقوارير) التى تم اطلاقها 1- يونيو 2022، وتضمنت تنفيذ عدد (5) ندوات وأنشطة مسرحية بمشاركة قصر ثقافة الأقصر عرض مسرحي بعنوان "دايرة وبتدور" يحمل عدة رسائل منها (لا لختان الاناث –- لا للزواج المبكر- لا للعنف ضد المرأة ) وبلغ عدد المستفيدين 600 سيدة بمركز الزينية وإسنا وأرمنت والقرنة.

وتم إطلاق مبادرة (صحتك تهمنا) مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الصحية (مراكز اى كير + مستشفى العيون الدولى + شركة المتحدة للنظارات ) والكشف على عدد (3000) مواطن، وتدريب عدد (50) سيدة ما بين ممرضات ورائدات ريفيات بمشاركة مديرية الصحة " ادارة تنظيم الأسرة" عن المهارات الإكلينيكية (قياس الضغط والمشورة ومكافحة العدوى)، وتدريب وتوعية عدد (20) شاب وفتاة بخطورة تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الإناث) بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وشباب y- peer، والمشاركة في الجلسة المجتمعية لمناقشة دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر – السد العالي، وتنظيم ندوات توعية عن (ختان الإناث - الزواج المبكر –العنف ضد المرأة – سرطان الثدي - كورونا – تنظيم الأسرة ) بمشاركة مديرية الصحة، وعدد المستفيدين ( 61068 ) مستفيد، وبالنسبة للتغيرات المناخية فقد قامت الوحدة بمبادرة "ازرع شجرة مثمرة" حيث تم زراعة 1000 شجرة مثمرة كمرحلة أولى.

كما تم تنسيق العديد من الندوات بجميع المراكز والمدن عن التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي وسلامة الغذاء - التغيرات المناخية وقطاع السياحة و الآثار و التراث - التغيرات المناخية و قطاع البيئة و الصحة و السكان - تأثير التغيرات المناخية على إنتاج المحاصيل الزراعية وتوقيع 560 ميثاق شرف وكذلك تقديم رؤية عن التغيرات المناخية ومشاكل وحلول مقترحة من الوحدة لمحافظة الأقصر، وتنظيم ندوة عن التغيرات المناخية وشرح لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية " اتحضر للأخضر " التي أطلقتها الحكومة بما يخدم البعد البيئي والتخفيف من آثار تغيرات المناخ والتكيف معها والحفاظ على الموارد الطبيعية بمركز ومدينة القرنة ومشاركة جهاز شئون البيئة وعدد المستفيدين 40مستفيداً، وإطلاق مبادرة "تحدث معه فى الشارع الأقصرى بمركز ومدينة الطود لعدد (25) من رجال القرية ، وكذلك تم إطلاق المبادرة بمركز ومدينة الزينية، وبلغ عدد المستفيدين (70) فرد من جميع الفئات ، وفي مركز ومدينة القرنة بلغ عدد المستفيدين (33) ، ومركز ومدينة أرمنت عدد المستفيدين (100) مستفيداً، وعقد ورشة تدريبية لبناء قدرات قوة عمل وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر ومسؤولي مراكز المعلومات والإحصاء بالمحافظة والمراكز التابعة له في مؤشرات المتابعة والتقييم لأبعاد ومحاور القضية السكانية ومنهجية الحساب ومصادر البيانات لكل مؤشر ودورية الحصول عليه.

كما تم إطلاق مبادرة (لا للعنف الأسرى) بمشاركة مركز دندرة الثقافى، والتنسيق مع مركز (كريتيفا) بجامعة جنوب الوادى بقنا لبحث سبل التعاون المشترك وتوفير كل الإمكانيات لشباب محافظة الأقصر والاستفادة من كل برامج مركز(TEIC) والمعتمدة من وزارة الاتصالات وتم الاتفاق على توفير برامج وكورسات معهد (NTI) التابع لوزارة الاتصالات، وإقامة فعاليات ( يوم التحدي) لدعم أصحاب القدرات الخاصة بنادي الشبان المسلمين بأرمنت، وذلك بالتنسيق مع جمعية رسالة، وتواصل وحدة السكان المرحلة الثانية من مبادرة أملك × عملك = حياة، وذلك من رحلة التوجيه المهني لعدد 30 شاب وفتاة بمركز أرمنت، ومساعدة الشباب في اتخاذ قرارات بشأن ما يجب عليهم دراسته والمكان الذي يرغبون في العمل فيه، وتدشين مبادرة (المؤنسات الغاليات)- للقضاء على العنف ضد المرأة، وبلغ عدد المستفيدين 160 من الرجال والنساء لإنهاء العنف ضد المرأة، وإطلاق مبادرة (لا تشارلى) بمركز ومدينة ارمنت، لطلبة المدارس، وبلغ عدد المستفيدين (80) طالب من طلبة الاعدادى.

كما تم تنظيم فعاليات مؤتمر (الشباب في المواجهة) في دورته الثانية حضور 400 شاب و150 شخصية عامة، ومن مخرجات المؤتمر الشبابي (الشباب × المواجهة)، تقديم حزمة تدريبات مختلفة اكاديمية ومهنية لمواكبة تحديات سوق العمل داخل وخارج مصر لعام 2023، و تدريب 3000 شاب وفتاة (ريادة أعمال + تثقيف بنكى) بمشاركة مشروعك بالمحافظة - جهاز تنمية المشروعات – مديرية التضامن الاجتماعى –حاضنة الأعمال بطيبة – مديرية القوى العاملة.



تفاصيل نجاحات وحدة السكان بمحافظة الأقصر



فعاليات المبادرات والأنشطة المتنوعة لوحدة السكان



مبادرات متنوعة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم بالأقصر



مبادرة أملك فى عملك لتمويل وتشغيل 1000 شاب وفتاة