تشييع جنازة طالب لقى مصرعه فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

شيع أهالي قرية عطف أفوه التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف في ساعة مبكرة من صباح اليوم، جنازة طالب لقى مصرعه في حادث سير مساء أمس الأحد، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته وسط حالة من الحُزن الشديد كانت تنتاب الجميع.

وكان الطالب عطا الله خليل إبراهيم لقى مصرعه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إثر حادث تصادم دراجة بخارية بسور كوبري الواسطى، ونقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى جثة هامدة، وتم إيداع جثته داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الأحد، إثر وقوع حادث مرورى ناتج عن تصادم دراجة بخارية بسور كوبرى الواسطى شمال محافظة بنى سويف ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسور كوبرى الواسطى شمال المحافظة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزى وتقديم الإسعاف الأولية والعلاج اللازم للمصاب وإيداع جثة المتوفى داخل المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

ونقلت سيارتين إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع كلا من عطاالله خليل ابراهيم 15 عامًا جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزى وجرى إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وعلى وهيب على 28 عامًا، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيمن مع سحجات بالجسم، إلى قسم الإستقبال وجارى تقديم العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.