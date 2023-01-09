اليوم السابع
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تخفيضات تصل لـ30%.. خريطة منافذ السلع الثابتة والمتحركة بالجيزة

الإثنين، 09 يناير 2023 09:00 ص
تخفيضات تصل لـ30%.. خريطة منافذ السلع الثابتة والمتحركة بالجيزة منافذ السلع في الجيزة
كتبت – مرام محمد

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شهدت محافظة الجيزة خلال شهر يناير الجارى إقامة 5 منافذ كبرى للسلع الأساسية ما بين ثابتة ومتحركة فى عدد من مراكز وأحياء المحافظة؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل لـ30%، وزيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة والتى يبلغ عددها حاليا بنطاق المحافظة 920 منفذا متنوعا بمشاركة كافة الجهات، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية خريطة أبرز منافذ السلع في المحافظة.

- منفذ ثابت للسلع الأساسية بجوار مركز مدينة أبو النمرس.

- منفذ ثابت للسلع الأساسية فى منطقة ناهيا فى كرداسة.

- منفذ ثابت للسلع فى سوق مركز ومدينة الصف.

- منفذ متنقل لبيع السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة، بميدان الطوابق.

- منفذ متنقل لبيع السلع الأساسية في منطقة المطبعة بالهرم.

- منفذ ثابت للسلع الأساسية واللحوم والدواجن والخضراوات في ميدان المنيب حي جنوب، شارع التحرير في حي الدقي.

- منفذ كبير للسلع الأساسية بناصية شارع ترعة الزمر، منطقة نصر الدين بحي العمرانية.

- منفذ شامل للسلع في قرية أم خنان بالحوامدية.

- منفذ للسلع الأساسية بشارع طراد النيل في الوراق.

- منفذ ثابت للسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضراوات في شارع نادي الطالبية بحي العمرانية.

- منفذ "كلنا واحد" بناصية شارع الصفا والمروة في حي فيصل.

- منفذ متحرك في ميدان الجيزة أمام المسجد حي جنوب.

- منفذ بمنطقة الكيت كات شمال الجيزة.

- منفذ في شارع عثمان محرم في حي العمرانية.

- منفذ متحرك في شارع العريش بحي الطالبية.


منافذ السلع في الجيزة

منافذ كلنا واحد

اهلا رمضان

منافذ اهلا رمضان

مبادرة اهلا رمضان

الجيزة

تخفيضات على السلع



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