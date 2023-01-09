اليوم السابع
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تحصين 119 ألف رأس ببنى سويف لمواجهة الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الإثنين، 09 يناير 2023 01:12 م
تحصين 119 ألف رأس ببنى سويف لمواجهة الحمى القلاعية والوادى المتصدع محافظة بنى سوبف
بنى سويف هانى فتحى

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تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

ويبين التقرير اليومي، الذي أعده الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي مدير الطب البيطري، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 119 ألف و188رأساً بواقع( 106ألف و68من الأبقار، 12 ألف و252من الجاموس، 868من الأغنام  والماعز)،وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 19 نوفمبر الماضي وحتى 5يناير الجاري"،فيما يستمر العمل بالحملة وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة

جدير بالذكر أن المحافظ"د. محمد هاني غنيم"كان قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

 

 


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