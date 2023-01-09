تحرير 1116 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1116 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1116 مخالفة مرورية، بينها 516 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و503 مخالفات متنوعة، وضبط 3 سائقين بدون رخصة قيادة، و3 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 4 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وتحرير مخالفتين ملصقات، و80 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4000 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 13 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2450 جنيها مصالحات.