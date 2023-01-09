اليوم السابع
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بتوجيهات الرئيس.. القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن.. فيديو

الإثنين، 09 يناير 2023 01:57 م
بتوجيهات الرئيس.. القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن.. فيديو القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضي

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تنفيذا لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، تكليفها إلي هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، لإعداد وتجهيز وتعبئة 3 ملايين عبوة غذائية وتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن، للمساعدة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية.

كما تم دفع أسطول ضخم من وسائل النقل الثقلية، والقطارات لتوزيع السلع فى مختلف المحافظات الجمهورية، بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

القوات المسلحة توزع عبوات غذائية على المواطنين (1)
القوات المسلحة توزع عبوات غذائية على المواطنين (1)

كما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة، بكافة ربوع الجمهورية، وطرح العديد من المتنجات والسلع الغذائية به، بأسعار مخفضة لمجابهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق.

القوات المسلحة توزع عبوات غذائية على المواطنين (2)
 

وفي سياق متصل، قام جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، بتوفير مختلف السلع الغذائية والإحتياجات الضرورية بأسعار مخفضة وجودة عالية، وذلك من خلال المجمعات والمنافذ المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

القوات المسلحة توزع عبوات غذائية على المواطنين (3)
 
القوات المسلحة توزع عبوات غذائية على المواطنين (4)
 
القوات المسلحة توزع عبوات غذائية على المواطنين (5)
 
القوات المسلحة توزع عبوات غذائية على المواطنين (6)
 
القوات المسلحة توزع عبوات غذائية على المواطنين (7)
 
القوات المسلحة توزع عبوات غذائية على المواطنين (8)
 
القوات المسلحة توزع عبوات غذائية على المواطنين (9)
 
القوات المسلحة توزع عبوات غذائية على المواطنين (10)
 

 


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