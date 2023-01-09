اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 يناير 2023 12:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

اليوم مدارس وجامعات سعودية تعلق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

الإثنين، 09 يناير 2023 12:00 ص
اليوم مدارس وجامعات سعودية تعلق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية الطقس في السعودية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة حضوريًّا اليوم الاثنين وذلك بناء على التقارير الواردة من "المركز الوطني للأرصاد".

وقالت الجامعة: "حرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم الاثنين في جميع مقار وفروع الجامعة، وستكون الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة، وعلى موظفي الجامعة الدوام حضوريًّا إلا إذا تعذَّر ذلك فيكون عن بُعد وفق الأنظمة والتعليمات".

كما قرَّرت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية الاثنين إلى نظام الدراسة "عن بعد" للطلاب والطالبات في جميع الكليات والفروع؛ بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المُتوقَّعة، والأجواء الرعدية الممطرة بمنطقة القصيم.

 


مدارس وجامعات سعودية

جامعات سعودية

السعودية

الارصاد السعودية

تعليق الدراسة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة