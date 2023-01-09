الكهرباء تنظم قوافل طبية مجانية للعاملين بالوزارة بجميع أنحاء الجمهورية

كتبت ـ رحمة رمضان

أعلنت شركة الخدمات الطبية عن تنظيم عدد من القوافل الطبية المجانية التي ستجوب قطاعات الشركة على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي 2023، ومن المقرر أن تضم القافلة الواحدة تخصصات طبية متعددة، ويتم فيها الاستعانة بأطباء ذوى كفاءة عالية وخبرة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم من خلال القوافل الطبية توقيع الكشف الطبى على العاملين بقطاع الكهرباء و أسرهم في الأماكن المحددة طبقاً للجدول، وذلك بمشاركة بعض المستشفيات الكبرى المتعاقد معها من خلال شركة الخدمات الطبية.

وأشارت الشركة، إلى أن القافلة الأولى ستكون بمنطقة " الصف" ب محافظة الجيزة يوم الأربعاء 11 يناير المقبل، ثم فى محافظة الإسكندرية يوم 28 نفس الشهر وفى محافظة المنصورة يوم 8 فبراير ويليها محافظة الإسماعيلية يوم 22 من نفس الشهر، وتجوب الإسكندريه يوم 8 مارس و12 أبريل فى محافظة أسيوط بنجع حمادى، ويوم 25 من نفس الشهر بجنوب سيناء، وفى محافظة الأقصر يوم 10 مايو، وفى بورسعيد يوم 28 .

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أن الإنجازات الغير مسبوقة التى حققها قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية لم تكن تتحقق إلا بالعمل الجاد و الالتزام لجميع العاملين بالوزارة من أكبر قيادة لأصغر عامل ، مؤكدا أن حقوق العاملين بشكل عام و حقوقهم الطبية بشكل خاص على رأس أولويات الوزارة.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم حاليا بدراسة الملف الطبي للعاملين ليتم تطوير المنظومة بالكامل وتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى تليق بالعاملين بقطاع الكهرباء وعدم السماح بتضرر أى موظف مهما كان منصبه.

جدير بالذكر، أن شركة الخدمات الطبية هى شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تضم كافة الإدارات الطبية التابعة لشركات توزيع الكهرباء ونقل الكهرباء وانتاج الكهرباء لخدمة 150 الف موظف ، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء وتقديم خدمة طبية متميزة في أقرب مكان لموظف الكهرباء من جميع المستويات الوظيفية، لكنها تلاقى سخطا كبيرا لأنها لم تقم بالدور المطلوب بل وصل الأمر الى أنها أصبحت سبب شكواهم المستمرة وآلامهم التى تبحث عن علاج .