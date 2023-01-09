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"الكهرباء" تنصح المواطنين بالابتعاد عن المهمات بالشوارع الممتلئة بالأمطار

الإثنين، 09 يناير 2023 05:36 م
"الكهرباء" تنصح المواطنين بالابتعاد عن المهمات بالشوارع الممتلئة بالأمطار الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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نصح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية بالابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء وأعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع الممتلئة بمياه الأمطار حفاظا على سلامة أرواحهم ضد حوادث الصعق الكهربائي.

ووجه حمزة  بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع مهمات الكهرباء اثناء سقوط الأمطار للحفاظ على سلامتهم ، من خلال بعض الخطوات التى يجب اتباعها لتجنب الحوادث الكهربائية التى قد تنتج بسبب سوء الأحوال الجوية.

1- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

2-إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة .

5-الابتعاد عن ملامسة الاجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

6-يجب توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء اثناء سقوط الامطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجهت، عددا من النصائح المهمة للمواطنين، تزامنا مع فرص الأمطار المتفاوتة الشدة التى تتعرض لها البلاد اليوم الإثنين، وتؤثر على عدة مناطق متفرقة من الجمهورية، وقد تصل للسيول ببعض المناطق.

يأتى ذلك، فى الوقت الذى كشفت فيه خريطة التنبؤات الجوية، التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الإثنين ، وذلك تزامنا مع  تأثر البلاد بوجود منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم أنحاء الجمهورية .

 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الأمطار

السيول



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