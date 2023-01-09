الكرملين: إمدادات الأسلحة الغربية تطيل معاناة الأوكرانيين

كتب- وكالات

شدد المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف على أن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، لن تكون قادرة على تغيير أي شيء بشكل جذري.

وأكد الكرملين، اليوم، أن تسليم أوكرانيا مدرعات غربية وأسلحة أخرى أعلن عنها الأسبوع الماضي، لن يفعل سوى "إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني"، و"لن يغيّر" ميزان القوى.

وقال بيسكوف لصحفيين: "بشكل أساسي، لا يمكن لعمليات تسليم (المدرعات والأسلحة) تغيير أي شيء... لن تفعل عمليات التسليم سوى إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني".

وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا الأسبوع الماضي، عزمهما تسليم مدرعات، فيما قالت فرنسا من جانبها إنها أرسلت دبابات خفيفة إلى كييف.

ونفى بيسكوف ما تردد بشأن نية روسيا القيام بحملة تعبئة جزئية جديدة للجنود قائلا: "لا داعي لإيلاء أهمية لتصريحات قنوات التليجرام، المصدر الرئيسي للمعلومات الموثوقة هو السلطات الروسية".